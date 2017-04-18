Гривня після свят "форму не втратила" – на міжбанку 26,84 за долар

У вівторок, 18 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,80/26,84 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,5554/28,5950 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,8646 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 164 угоди на суму 62,78 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 14 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,81/26,84 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,4829/28,5121 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 грн/рубль.