НБУ спростовує звинувачення в причетності до виведення коштів рефінансування через австрійські банки

Національний банк України спростовує звинувачення в причетності до виведення коштів рефінансування через австрійські банки, які спеціалізуються на подібних послугах для клієнтів з країн СНД.

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Як повідомляється на сайті НБУ, кореспондентські рахунки в зазначених австрійських банках використовувалися для штучного роздування банками капіталів та виведення коштів за кордон.

За інформацією регулятора, в середині 2014 року залишки на коррахунках у таких транзитних банках 17 українських банків становили близько 2 млрд дол. США, і саме керівництво НБУ тоді виявило цю проблему і надало українським банкам час до 1 квітня 2016 року для її розв‘язання.

У повідомленні наголошується, що голова НБУ Валерія Гонтарева восени 2014 року зустрічалася з головою австрійського центрального банку, щоб розповісти, які банки на території Австрії займаються такою діяльністю.

У результаті більш як половина залишків коштів на коррахунках українських банків було погашено ще в 2015 році, і на даний момент жоден з українських банків не має кореспондентських рахунків у таких банках-транзитерах.

При цьому, із 17 банків, які користувалися послугами банків-транзитерів, 11 були визнані НБУ неплатоспроможними. Зокрема, це банки «Фінанси і кредит», «Дельта Банк», «Київська Русь», «Михайлівський», «Національний кредит», «Національні інвестиції», «Енергобанк», «Український професійний банк», «Міський комерційний банк», «Інтеграл-банк», «Експобанк». Поверненням розміщених за кордоном коштів неплатоспроможних банків займається Фонд гарантування вкладів в активній співпраці з правоохоронними органами.

Також повідомляється, що для уникнення повторення цієї ситуації надалі Нацбанк зобов'язав банки, які мають залишки на рахунку закордонного банку без інвестиційного рейтингу, формувати 100-відсоткові резерви під ці кошти, у зв'язку з чим банкам стало невигідно виводити кошти за кордон за вказаною схемою.

Крім того, регулятор здійснює щотижневий моніторинг залишків українських іноземних банків на коррахунках, а також активно співпрацює з центробанками країн Європи для вдосконалення системи обміну інформацією про такі операції.

Як повідомляв УНІАН, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив про розслідування фактів виведення коштів рефінансування Національного банку за межі України через австрійські банки.

Згідно з державним реєстром судових рішень, детективи НАБУ проводять виїмки документів у справі про виведення за кордон 12 млрд грн рефінансування НБУ в 2014-2015 роках посадовими особами НБУ за попередньою змовою з посадовими особами банків «Південкомбанк», «Київська Русь», «Автокразбанк», «Терра Банк», «Міський Комерційний Банк», «Дельта Банк», «Хрещатик», «Фінанси і Кредит» за участю Meinl Bank Aktiengeselschaft (Відень, Австрія). Також детективи НАБУ виявили, що послугами Meinl Bank користувалися банки «Таврика», «Фінростбанк», «Інтеграл-Банк».