Фунт дорожчає на новинах про дострокові парламентські вибори в Британії

Британський фунт дорожчає на 0,84% до американського долара після оголошення про проведення у червні дострокових парламентських виборів в Сполученому Королівстві, повідомляє Прайм.

"До 13:34 курс фунта зростав на 0,84%, до 1,2671 долара за фунт", - йдеться в повідомленні.

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Фунт почав різке зміцнення відразу після оголошення британського прем'єр-міністра Терези Мей про проведення дострокових парламентських виборів, за підсумками яких буде сформовано новий кабінет міністрів. Як очікується, парламент ухвалить рішення про проведення виборів в середу.

Мей пояснила необхідність проведення дострокових виборів бажанням зміцнити єдність в уряді до процедури Brexit, яка почалася в березні.

Попередні парламентські вибори в Сполученому Королівстві відбулися в 2015 році, перемогу на них здобула Консервативна партія на чолі з колишнім прем'єр-міністром Девідом Кемероном.