Суд зняв арешт з 122 мільйонів гривень компаній Клюєвих

Київський апеляційний госпсуд скасував рішення Господарського суду Київської області від 23 вересня 2016, яким, в рамках справи за позовом ПАТ "Укрсоцбанк" був накладений арешт на кошти 3 компаній, що належать екс-депутатам Верховної Ради від Партії регіонів братам Клюєвим. Таке рішення суд прийняв 6 квітня 2017 року, повідомляє портал Finbalanсe.

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Згідно з матеріалами справи, арешт було накладено у межах суми позову - 121,8 мільйона доларів. Саме таку суму заборгували ПАТ "Завод по обробці кольорових металів", ТОВ "Київський торговий дім "Завод по обробці кольорових металів" та ТОВ "Торговий дім "Артемівський завод по обробці кольорових металів".

Зокрема, свої позовні вимоги Укрсоцбанк обґрунтовує заборгованістю ПАТ "Завод по обробці кольорових металів" за кредитним договором №06.13-15 / 53 від 05.04.2013, поручителями за яким були два інших підприємства.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту на грошові кошти відповідача, Укрсоцбанк серед іншого підкреслював те, що відповідач є учасником судових розглядів по спорах про стягнення з нього значних сум на користь інших кредиторів, зокрема, в користь ПАТ "Промінвестбанк" на 161,6 мільйона гривень.

Проте суд не погодився з тим, що порушення проти відповідача інших судових справ є ознакою його скрутного фінансового становища і не свідчать про те, що відповідач ухилиться від виконання своїх зобов'язань перед банком.

Крім того, суд зазначив, що окрім поруки, боргові зобов'язання ПАТ "Завод з обробки кольорових металів" забезпечені іпотекою та заставами.