Нацбанк отримав документи від покупця української "дочки" "Сбербанку"

Національний банк України отримав пакет документів для погодження набуття прямого одноосібного участі в капіталі української дочірньої структури російського "Сбербанку" в розмірі 22,5%.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі НБУ, інвестором виступає громадянин Великобританії та Російській Федерації Григорій Олександрович Гусєльніков. Отримані від нього документи зареєстровані і перебувають на розгляді регулятора.

Нацбанк нагадав, що 10 квітня отримав пакет документів для погодження набуття істотної участі в українській дочці "Сбербанку" від громадянина Великобританії та Російській Федерації Саїда Михайловича Гуцерієва, який має намір придбати 77,5% акцій фінустанови.

Також повідомляється, що згідно з чинним законодавством НБУ розглядає такі документи протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета, при цьому регулятор проводить перевірку ділової репутації інвестора, його фінансового стану та джерел походження коштів.

"Національний банк України має право заборонити юридичній або фізичній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку", – зазначив регулятор.

Як повідомляв УНІАН, російський "Сбербанк" 27 березня оголосив про укладення договору про продаж 100% акцій дочірнього українського банку консорціуму інвесторів з участю латвійського "Норвик Банку", підконтрольного російському бізнесменові Григорію Гусельникова і приватної компанії з Білорусі.

Дочірній банк російського "Сбербанку" в Україні працює на ринку України з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів.