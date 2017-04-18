Суд заборонив "Сбербанку" використовувати свою назву за позовом "Ощадбанку"

Господарський суд Києва визнав недійсними десять торгових марок українського дочірнього банку "Сбербанку", у зв'язку з чим банк позбулося доменного імені sberbank.ua і не може використовувати торговельну марку "Сбербанк".

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Про це УНІАН повідомила прес-служба "Ощадбанку", який подав відповідний позов до суду про захист своєї торгової марки "Сбербанк", єдиним законним власником якої він є на території України за свідченням №82116 від 10 вересня 2007 року.

"Ми відстояли законні інтереси "Ощадбанку", а з ними і інтереси мільйонів українців, щоб вони не були введені в оману. Адже торгова марка "Сбербанк" належить виключно Державному ощадному банку України. Нам вдалося чітко обґрунтувати свою правову позицію, надати переконливі письмові докази суду і аргументувати значні недоліки доказів і позиції опонентів", - прокоментував рішення голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Дочірній банк російського "Сбербанку" в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів.