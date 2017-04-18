Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,84 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2684,4959 (18 квітня – 2681,2058)

100 EUR – 2867,5785 (18 квітня – 2850,1218)

10 RUR – 4,7955 (18 квітня – 4,7628)

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Як повідомляв УНІАН, 18 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,78/26,82 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 28,6010/28,6410 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4772/0,4785 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8452 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 366 угоди на суму 171,22 мільйона доларів.