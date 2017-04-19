Китай вперше майже за два роки послабив контроль за відтоком юаня

Влада Китаю вперше майже за два роки трохи послабила контроль над відтоком юаня, що є відображенням більшої впевненості Пекіна у вартості своєї валюти і ослаблення ризиків відтоку капіталу з країни, повідомляє газета South China Morning Post з посиланням на обізнане джерело.

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За даними видання, Народний банк Китаю в січні цього року зажадав від комерційних банків припинити операції з транскордонних платежів юанем за винятком випадків, коли банк може до кінця кожного місяця забезпечити рівну суму припливу і відтоку валюти. Обізнані джерела повідомили виданню, що це правило було скасовано з минулої середи, передає Прайм.

Тепер банки можуть вільно проводити транскордонні платежі юанем і приймати запити на грошові перекази від своїх корпоративних і індивідуальних клієнтів. Очікується, що цей крок допоможе підвищенню ліквідності на офшорних ринках юаня, особливо в Гонконзі.

За словами джерел, незважаючи на те, що пом'якшення не торкнулося транскордонних валютних потоків і великих зарубіжних інвестиційних угод, особливо іноземних інвестицій китайських компаній, які не належать до їх "корінних інтересів", крок став першим за майже два роки пом'якшенням над контролем капіталу.

Відзначається, що найгірший період відтоку капіталу і девальвації юаня, очевидно, залишився позаду. Свідченням цього стало подальше збільшення в березні обсягу валютних резервів Китаю - барометра відтоку капіталу, які в лютому вперше з червня 2016 показали зростання і знову перевищили позначку в 3 трильйони доларів. З липня 2016 року по січень 2017 року резерви продовжували знижуватися і за підсумками січня цього року скоротилися до мінімуму з лютого 2011 року - 2,998 трильйона доларів. За весь 2016 рік валютні резерви Китаю скоротилися на 320 мільярдів доларів. У 2015 році - на 513 мільярдів доларів.

Стабільність і навіть деяке зміцнення до долара почав демонструвати і юань в ході останніх торгових сесій. У вівторок прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що впевненість ринку в юані "значно зміцніла". У середу Народний банк Китаю зміцнив середній обмінний курс юаня до долара на 0,26%.

У кінці 2016 року влада Китаю ввела заходи щодо обліку руху капіталу, щоб впоратися з відтоком грошових коштів, проте багато хто розглядає цю міру як контрпродуктивну китайській довгостроковій стратегії підвищення міжнародної ролі юаня, пише видання. Крім того, обмеження Пекіна на використання своєї валюти, "пригнітили" розвиток ринків офшорного юаня.