Компанія "Укргідроенерго" пройшла міжнародний фінансовий аудит

Відповідно до оприлюдненої фінансової звітності, ПАТ «Укргідроенерго» завершило 2016 рік із чистим прибутком 2,210 млрд грн. У 2015 році цей показник склав 1,091 млрд грн, у 2014 році - 0,476 млрд грн.

Чистий дохід підприємства у 2016 році зріс у порівнянні з попереднім періодом на 34%.

“Ми зосередилися на ефективному використанні власних ресурсів, дотриманні розрахункової і кредитної дисципліни, досягненні раціонального співвідношення власних і залучених коштів. Ця політика приносить позитивні результати. Прибутковість зростає, незважаючи на зростання витрат внаслідок девальвації гривні, а також значне підвищення обов’язкових податків і зборів”, - так прокоментував фінансові результати генеральний директор ПАТ “Укргідроенерго” Ігор Сирота.

За підсумками роботи у 2016 році товариство сплатило до бюджету зобов’язань на суму 1,757 млрд грн, що втричі більше показника 2015 року. Також у 2016 році компанія сплатила у бюджет 0,327 млрд грн дивідендів (0,143 млрд грн у 2015 році).

У 2016 році суттєво зріс коефіцієнт платоспроможності ПАТ “Укргідроенерго”. Якщо у 2015 році цей показник становив 0,36, то у 2016 році – вже 0,80. “Ми продемонстрували, що навіть у складних умовах наша компанія здатна генерувати грошові активи для здійснення усіх необхідних платежів”, - підкреслив Ігор Сирота.

У структурі пасивів власний капітал підприємства становив 79%. Фінансовий показник поточної ліквідності – 1,75 , платоспроможності – 0,80, коефіцієнт обслуговування боргу – 2,6.

“Зберігаючи структуру капіталу та динамічну рівновагу активів і пасивів, нам вдалося забезпечити високу ліквідність, поточну і перспективну платоспроможність”, - стверджує генеральний директор.

Багато років підприємство залучає інвестиційні кошти міжнародних фінансових організацій на реалізацію проекту «Реабілітація гідроелектростанцій». Водночас, питома вага довгострокових зобов’язань у сукупному обсязі пасивів станом на 31.12.2016 року склала лише 6,7%, що знижує чутливість компанії до валютного ризику.

ПАТ «Укргідроенерго» здійснює фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (IFRS). Незалежний міжнародний аудит підтверджує достовірність та повноту фінансової звітності підприємства. Перевірці підлягають звіти про фінансовий стан підприємства, сукупний дохід, рух грошових коштів та власний капітал.

Довідка. ПАТ «Укргідроенерго» — найбільша гідрогенеруюча компанія України. Компанія забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.

BDO - міжнародна мережа аудиторсько-консалтингових компаній, яка налічує понад 67 000 співробітників, які працюють у понад 1 400 офісах у світі.

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