У Кабміні визнали, що не встигнуть вчасно виконати одне із зобов'язань перед МВФ

Уряд України не встигне завершити процес створення наглядових рад у 15 найбільших державних компаніях до кінця червня 2017 року, що є однією з вимог, які прописані в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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«Уряд України не встигне створити незалежні наглядові ради на 15 державних підприємствах у зазначені терміни», - наголошується в повідомленні.

У прес-службі також повідомили, що затримка виникає через те, що органи управління мають прийняти зміни до статутів кожного з підприємств, де створюються наглядові ради.

«Зміни у статутах стосуються необхідності прописати саму можливість створення наглядових рад за відповідною процедурою на держпідприємстві, а також визначити їх структуру, дотримуючись пропорції залежних (які призначатимуться урядом - УНІАН) і незалежних членів (які обиратимуться на відкритому конкурсі з можливістю участі топ-менеджерів іноземних компаній - УНІАН) ради», - додали в прес-службі.

За даними Мінекономрозвитку, на п’яти державних підприємствах (Міжнародний аеропорт «Бориспіль», «Укрпошта», «Укрзалізниця», «Укргідроенерго» і «Укренерго») як пілотних проектів вже розпочалася підготовка до створення наглядових рад.

«На першому етапі орган управління має змінити статути держпідприємств ..., потім оголосити конкурс на заміщення посад членів наглядових рад, провести співбесіди і сформувати шорт-листи (списки з коротким переліком кандидатів - УНІАН) - від 2 до 5 кандидатів на кожну посаду, з яких комітет з призначення обере членів наглядової ради», - йдеться в повідомленні.

У Мінекономрозвитку відзначили, що в обов'язковому порядку наглядові ради будуть створені на держпідприємствах, вартість активів яких більше 2 млрд грн або чистий дохід перевищує 1,5 млрд грн на рік. Для всіх інших підприємств рішення про створення наглядової ради віддано на розсуд органу управління і не є обов'язковою практикою. «У кожну з наглядових рад мають увійти від 5 до 11 членів, більшість з яких на кожному підприємстві мають бути незалежними», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2017 року Україна підписала Меморандум з МВФ, в якому уряд взяв на себе низку зобов'язань для отримання наступного (четвертого) траншу кредитування у розмірі 1 млрд дол.

3 квітня Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні четвертого траншу. 5 квітня Мінекономрозвитку оприлюднило текст меморандуму. У розділі «Реформа державних підприємств» було прописано зобов'язання України зі створення наглядових рад у 15 найбільших держкомпаніях до кінця червня 2017 року.