Міністр соцполітики назвав розмір максимальної пенсії в Україні - майже 60 тисяч гривень

Максимальна пенсія в Україні на сьогодні становить 58 тисяч грн, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

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В ефірі каналу "112 Україна" міністр розповів, що в Україні існує обмеження щодо пенсійних виплат у 10 740 грн, і більшість з 12 млн українських пенсіонерів отримують пенсії менше зазначеного обмеження.

"І є у нас 19,2 тис. пенсіонерів, які отримують більше цієї норми, більше 10 740 грн. З них 10-20 тис. отримують близько 18 тис. осіб і понад 20 тис. - до 2 тис. пенсіонерів. Максимальна пенсія, яка виплачується в Україні - 58 тис. грн. В Україні немає жодної пенсії 100 тис. і більше. Максимальна пенсія в 58 тис. грн, що її отримує Герой України, льотчик-випробувач. Всі інші пенсії нижчі", - сказав Рева.

За словами міністра, існування пенсій, що перевищують обмеження в 10 тис. грн – це неправильно, однак їх скасування не вирішить проблему дефіциту Пенсійного фонду.

Також він відзначив необхідність побудови в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення.

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Як повідомляв УНІАН, уряд в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня провести підвищення пенсій, яке зачепить, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, а також скасувати оподаткування працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитної пенсійної системи.

Згідно із заявою Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Згідно з переліком структурних маяків програми розширеного фінансування EFF між МВФ і нашою країною, Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи до кінця квітня.