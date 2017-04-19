МВФ покращив прогноз зростання світової економіки

Темпи зростання глобальної економіки у 2017 році прискоряться на 3,5%. Про це заявив головний економіст МВФ Моріс Обстфельд під час прес-конференції, присвяченої публікації квітневого Огляду світової економіки в рамках Весняних зустрічей МВФ та Світового банку, передає Тиждень.ua.

Попередній прогноз передбачав зростання на 3,4%. У 2018 році Фонд, як і раніше, очікує зростання світового ВВП на 3,6%.

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У МВФ зазначають, що нові прогнози дещо оптимістичніші, ніж попередні, оприлюднені у січні, завдяки позитивним тенденціям у Європі, Азії та прискоренню економічного зростання в США.

«Глобальні ціни на сировинні товари зросли з 2016 року, але перебувають на низьких рівнях. Низка експортерів сировини переживає труднощі, зокрема країни Середнього Сходу, Африки та Латинської Америки», - повідомили в МВФ.

Також у Фонді озвучили низку перешкод та ризиків для розвитку світової економіки. Зокрема, обмеження темпів зростання продуктивності праці. Крім того зазначається, що ризики породжує макроекономічна політика США та Китаю.

«У США Федеральна резервна система готується до провадження жорсткішої монетарної політики шляхом скорочення власного балансу. Разом із відновленням американської економіки це створюватиме тиск у бік зростання вартості долара США, що може стати причиною труднощів для країн, які розвиваються, особливо тих, які мають жорстку прив’язку національної валюти до долара або значний борг, деномінований у доларі», - повідомили у Фонді.

«Щодо економіки КНР, то її бажане ребалансування триває, але економічне зростання залежить від внутрішнього кредитування, що зростає настільки швидко, що може призвести до фінансової нестабільності, яка пошириться на інші країни», - ідеться в повідомленні.

Іще одною вагомою групою ризиків МВФ називає політичні, пов’язані із скептичним ставленням політичних сил в окремих країнах до економічної інтеграції і з загрозами протекціонізму.

«Отже, глобальна економіка набирає обертів, але ми не можемо бути впевнені, що кризовий період закінчився», - підсумував Моріс Обстфельд.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд в зв'язку з блокадою ОРДіЛО і втратою контролю над розташованими там підприємствами погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році з 2,9% до 2%, і дещо поліпшив його на 2018 рік - з 3% до 3,1%.