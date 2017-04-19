Україна на 99% узгодила пенсійну реформу з МВФ, залишилися технічні деталі - Рева

Україна на 99% узгодила пенсійну реформу з місією Міжнародного валютного фонду, яка завершила свою роботу в країні минулого тижня, а решту технічних деталей сторони узгодять у режимі відеоконференції.

Читайте такожМіністр соцполітики назвав розмір максимальної пенсії в Україні - майже 60 тисяч гривень

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду в середу.

«Сьогодні ми перебуваємо на завершальному етапі підготовки пенсійної реформи, думаю, один-півтора тижня - і робота буде завершена. Ми домовилися, що остаточні деталі будемо узгоджувати в режимі відеоконференції. Ми працюємо над законопроектом паралельно, ми не чекаємо узгодження з МВФ остаточних деталей, 99% самої реформи узгоджено. Залишилися технічні моменти. Ми не чекаємо офіційного затвердження за результатами переговорів з МВФ для переходу до наступного етапу. Багато часу для підготовки остаточного законопроекту не потрібно», - підкреслив міністр.

За його словами, відповідний законопроект може бути внесений у Верховну Раду до 16 травня.

«Думаю, що парламент не буде затягувати розгляд цього рішення», - сказав Рева.

Крім того, міністр соцполітики прокоментував заяву віце-прем'єр-міністра Павла Розенка на адресу глави місії МВФ Рона ван Родена, який назвав представника фонду «жахливим непрофесіоналом». Приводом для заяви стала колонка для видання «Економічна правда», в якій ван Роден заявив, що вважає передчасним введення накопичувальної пенсійної системи в Україні. Він зазначив, що підвищити пенсійне забезпечення українців можна тільки проведенням повноцінної пенсійної реформи, яка включає скорочення припливу нових пенсіонерів і збільшення числа громадян, які сплачують внески до Пенсійного фонду.

«Це кредитор, він має свою позицію, і він її озвучує. Відповідно, уряд теж має свою позицію. Йде дискусія. Єдине - з пенсійної реформи потрібно читати меморандум (з МВФ - УНІАН). Меморандум розставив всі крапки над і», - підкреслив міністр соцполітики.

Як повідомляв УНІАН, уряд в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитної пенсійної системи.

Згідно із заявою Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Згідно з переліком структурних маяків програми розширеного фінансування EFF між МВФ і нашою країною, Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи до кінця квітня.