Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,80 за долар

У середу, 19 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,77/26,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,6787/28,7108 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4694/0,4704 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:30 встановився на рівні 26,7926 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 138 угоди на суму 57,76 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,78/26,82 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,6010/28,6410 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4772/0,4785 грн/рубль.