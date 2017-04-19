Кабмін затвердив порядок розподілу конфіскованих за корупцію коштів

Кабінет міністрів України затвердив порядок розподілу у 2017 році конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішеннями судів за вчинення корупційних та повʼязаних з корупцією правопорушень.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова була ухвалена під час засідання уряду.

Документ зачитав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман серед тих, що приймалися без обговорення.

Нагадаємо, державним бюджетом на 2017 рік передбачено близько 11,6 млрд грн надходжень від конфіскації за корупційними правопорушеннями. Їх повинні передати на фінансування сфери оборони й безпеки.