Банкова матиме доступ до реєстру відшкодування ПДВ без права корегування - ДФС

Електронний реєстр відшкодування ПДВ не має обмеженого доступу і кожен платник податків має можливість відслідковувати на ньому весь процес - від подачі заявки до отримання коштів.

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Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

«Будь-який платник податків має можливість відслідковувати весь процес від подачі заявки до отримання коштів. Зазначений реєстр відповідно до статті 200.7.3 Податкового кодексу України не має обмеженого доступу. Він є публічним, відкритим і оприлюднюється на сайті Міністерства фінансів України», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що Державна фіскальна служба України та Адміністрація президента України здійснюють інформаційну взаємодію відповідно до положенням про ДФС та положенням про Адміністрацію президента України, а також відповідно до Угоди про інформаційне співробітництво між ДФС та Адміністрацією президента України.

«Згідно з Угодою і протоколами до неї, уповноважені особи Ситуаційного центру Адміністрації президента України будуть мати доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем ДФС без права корегування. Це спрямовано на забезпечення прозорої системи ефективного моніторингу та аналізу функціонування системи електронного адміністрування ПДВ», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Адміністрація президента хоче отримати доступ до реєстру відшкодування ПДВ в режимі читання, без можливості внесення правок, для вивчення проблем в адмініструванні податку.

В Україні питання відшкодування ПДВ багато років було і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн.

Оновлений реєстр був запущений в роботу 1 квітня 2017 року, однак згодом, 3 квітня, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив про спробу зриву запуску його роботи.