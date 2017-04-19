Надходження до місцевих бюджетів зросли майже на 42 мільярди

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-березень 2017 року, без урахування трансфертів, склали 41,6 мільярда гривень, що на 37,9%, або на 11,4 мільярда гривень, що більше показника за аналогічний період попереднього року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України з посиланням на статистику у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних владі.

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Згідно з наведеними даними, надходження за 3 місяці становлять 25,9% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

Також повідомляється, що станом на 1 квітня місцеві бюджети отримали 77 мільярдів гривень міжбюджетних трансфертів, що становить 95,4% від запланованих на цей період обсягів.

Як повідомляв УНІАН, надходження в загальний фонд місцевих бюджетів в 2016 році, без урахування трансфертів, склали 146,6 мільярда гривень, що на 49,3%, або на 48,4 мільярда гривень, що більше показника за 2015 рік.