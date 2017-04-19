НБУ вже виграв три суду у справі "Дельта Банку", ще шість позовів розглядаються

Національний банк України, продовжуючи роботу з повернення боргів за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, у першому кварталі 2017 року виграв три судові справи за позовами до поручителя "Дельта Банку" щодо стягнення на іпотечне майно загальною вартістю 63,6 мільйона гривень.

Як повідомляється на сайті НБУ, на даний час суди розглядають ще шість позовів до майнових поручителів з рефінансування "Дельта Банку".

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Як наголошується в повідомленні, всього за 2014-2017 роки Нацбанк ініціював 47 судових розглядів щодо стягнення заборгованості з поручителів неплатоспроможних банків перед НБУ. Справедлива вартість майна, на яке звертається стягнення по майнових поручителів, становить 10,9 мільярда гривень.

Також повідомляється, що станом на 1 квітня Нацбанк отримав 23 рішення судів про звернення стягнення на майно поручителів, справедлива вартість якого становить 1,1 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приступив до ліквідації "Дельта Банку", найбільшого неплатоспроможного фінустанови країни, 8 жовтня 2015 року. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.