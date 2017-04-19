Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,78 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2678,7082 (19 квітня – 2684,4959)

100 EUR – 2872,9145 (19 квітня – 2867,5785)

10 RUR – 4,7685 (19 квітня – 4,7955)

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Як повідомляв УНІАН, 19 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,76/26,79 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,6546/28,6813 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4772/0,4785 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,7871 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 498 угод на суму 279,98 мільйона доларів.