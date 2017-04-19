Нацбанк відкликав валютні ліцензії у двох компаній

Національний банк України відкликав генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у фінансовій компанії "Гамбіт" та інвестиційної компанії "Бізнес-Інвест".

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Згідно з даними на сайті НБУ, відповідні рішення прийняті 18 квітня. Причини відкликання ліцензій не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у першому кварталі 2017 року провів 260 перевірок пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, за результатами яких виявив 30 нелегальних обмінників. Інформацію про виявлених нелегальних обмінниках Нацбанк передав в правоохоронні органи.

Станом на 1 квітня 2017 року генеральні ліцензії НБУ на проведення валютно-обмінних операцій мали 29 небанківських фінустанов і національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта".