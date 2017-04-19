В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру, який обслуговував 30 компаній

В Одесі правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який обслуговував 30 компаній реального сектора економіки, що займаються імпортом-експортом товарів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Одеській області, співробітники спецслужби спільно з прокуратурою викрили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який «відмивали» гроші місцеві комерційні структури.

«Правоохоронці встановили, що організатори «конверту» обслуговували 30 компаній, які займаються імпортом-експортом товарів. Ділки допомагали клієнтам переводити гроші в готівку і ухилятися від сплати податків», - розповіли в прес-службі.

За попередніми оцінками, за рік діяльності центру державний бюджет недоотримав понад 100 млн грн.

Зазначається, що 18 квітня під час обшуків в офісах центру і за місцем проживання фігурантів справи оперативники СБ України виявили більш як 30 печаток фіктивних підприємств, задіяних у роботі конвертаційного центру.

Співробітники спецслужби також вилучили платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.