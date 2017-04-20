Економіка України цього року зросте на 2% - Данилюк

Український уряд очікує зростання економіки в 2017 році на 2%, заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ході дискусії в Hudson Institute, Вашингтон (США).

Міністр нагадав, що в 2016 році економіка України продемонструвала зростання, переламавши тренд останніх чотирьох років.

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"На цей рік ми чекали зростання на 3%. На жаль, ми знизили цей прогноз на 1 п. п. до рівня близько 2%. Причина цього – захоплення бойовиками квазиреспублік при підтримці Росії українських підприємств на окупованих територіях, які платили податки в український бюджет", - сказав Данилюк.

При цьому він підкреслив, що про сценарії економічного колапсу мова не йде, оскільки українській владі вдалося стабілізувати економіку.

"Я не думаю, що зростання на рівні 2-3% є прийнятним. Це не те зростання, якого люди очікують від нас і заради якого ми докладали зусилля для проведення реформ у країні. Нам потрібен більш високий зріст, і я впевнений, що ми здатні цього досягти", - додав міністр.

За його словами, для активізації росту насамперед потрібна масштабна прозора і ефективна приватизація державних активів.

Данилюк підкреслив, що вірить у високе зростання економіки, але щоб отримати показники зростання на рівні 6-7%, необхідно докласти зусилля.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк погіршив макроекономічні прогнози для України у зв'язку з введенням торгової блокади окупованих територій Донецької та Луганської областей, в тому числі знизив очікуване зростання ВВП України в 2017 році до 1,9%.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд в оновленому Меморандумі за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України погіршив показник очікуваного зростання ВВП в 2017 році до 2%.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.

ВВП України в цілому за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП був нульовим.