Україна не отримає чергового траншу МВФ без пенсійної реформи - Мінфін

Україна не отримає наступного траншу кредиту Міжнародного валютного фонду без проведення пенсійної реформи, заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ході дискусії в Hudson Institute, Вашингтон (США).

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"Є кілька ключових умов для отримання наступного траншу. Дуже важливою є пенсійна реформа. Без пенсійної реформи не буде траншу", - сказав Данилюк, відповідаючи на питання про умови отримання наступного траншу кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом.

При цьому міністр підкреслив, що проведення пенсійної реформи є важливим кроком не для отримання траншу МВФ, а насамперед для самої України і її громадян.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 мільярда доларів. 5 квітня, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 мільярда доларів - максимального рівня з середини 2014 року.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.