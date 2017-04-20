Розенко назвав вартість осучаснення пенсій в цьому році

Для осучаснення пенсій, яке планується з 1 жовтня в рамках проведення пенсійної реформи, до кінця 2017 року потрібно близько 11 мільярдів гривень. Про це повідомляється на урядовому порталі з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка.

Читайте такожНа осучаснення пенсій необхідно додатково 40 мільярдів – Розенко

"Я неодноразово протягом останнього року говорив про соціальну несправедливість, коли для 4,5 мільйона українців, які мають пенсію від 1,5 тисячі гривень до 4 тисяч гривень, ніякого підвищення не відбувалося з 2012 року", - сказав він.

Розенко підкреслив, що рішення щодо осучаснення пенсій та скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів вже повністю узгоджені в уряді.

"І в рамках пенсійної реформи з 1 жовтня таке осучаснення відбудеться. За нашими розрахунками, з жовтня до кінця року на це буде потрібно приблизно 11 мільярдів гривень", - зазначив віце-прем'єр.

"У нас є сьогодні позитивний ефект від підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень, і Пенсійний фонд отримав доходів приблизно на 5 мільярдів більше, ніж ми планували. Тобто якщо такі темпи зростання економіки збережуться, ці 11 мільярдів гривень станом на жовтень будуть без будь-яких додаткових вливань з державного бюджету", - пояснив він.

Віце-прем'єр також повідомив, що скасування оподаткування пенсій торкнеться 500 тисяч пенсіонерів.

"Цього рішення чекають близько 500 тисяч працюючих пенсіонерів. Для державного бюджету ця сума з жовтня до кінця року буде становити 600-700 мільйонів гривень", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, уряд в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.

Згідно із заявою Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Згідно з переліком структурних маяків програми розширеного фінансування EFF між МВФ і нашою країною, Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи до кінця квітня.