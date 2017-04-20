Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,78 за долар

У четвер, 20 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,75/26,78 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7509/28,7831 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 11:30 встановився на рівні 26,7647 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 32 угоди на суму 12,8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,76/26,79 гривні/долар.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,6546/28,6813 гривні/євро, до російського рубля – на рівні 0,4772/0,4785 гривні/рубль.