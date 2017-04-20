Перевірки тривають: НБУ виявив 18 нелегальних обмінників в Запоріжжі

Національний банк України в ході перевірок пунктів обміну валют небанківських фінансових установ виявив 18 нелегальних обмінників р. в Запоріжжі. Як повідомляється на сайті регулятора, НБУ передав інформацію про цих обмінниках правоохоронним органам 19 квітня.

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Крім того, регулятор розмістив інформацію з фотографіями та адресами на своєму офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у першому кварталі 2017 року провів 260 перевірок пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, за результатами яких виявив 30 нелегальних обмінників. Інформацію про виявлених нелегальних обмінниках Нацбанк передав до правоохоронних органів.

Станом на 1 квітня 2017 року генеральні ліцензії НБУ на проведення валютно-обмінних операцій мали 29 небанківських фінустанов та національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта".