Україна може за три роки зробити економічний прорив - Гройсман

Україна може за наступні три роки зробити економічний прорив, який відчують громадяни, повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

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"Ми утримали ситуацію, ми вистояли в складних умовах і вийшли на економічне зростання. Ми підняли вдвічі мінімальну зарплату, підняли зарплату вчителям і лікарям, почали масштабні дорожні роботи, визначили пріоритети. Наступний етап - пенсійна реформа. Ми також запустили програму закупівлі ліків, зменшуємо залежність від вугілля, перейшли до зростання видобутку газу. Ми отримуємо зростання, а це - стабільна валюта, якісні доходи, помірна безробіття. Це позначиться на настрої людей", - сказав глава уряду.

За словами Гройсмана, бездефіцитність Пенсійного фонду та встановлення справедливого пенсійного забезпечення є спільною позицією як для України, так і для Міжнародного валютного фонду.

При цьому прем'єр зазначив, що 2017-2020 роки можуть стати роками прориву для України.

"Вони можуть стати роками прориву для України, якщо приймати не популістські, а якісні і професійні рішення", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 3 квітня затвердив середньостроковий план розвитку країни до 2020 року, який базується на досягненні сталого економічного зростання на 4-5% ВВП на рік, забезпечення ефективного державного управління, розвитку людського капіталу, верховенстві права, а також розвитку оборонного сектору.

Пенсійна реформа, яку пропонує уряд, передбачає скасування оподаткування пенсій, їх підвищення з 1 жовтня для більш ніж 5 мільйонів пенсіонерів, а також усунення дефіциту пенсійного фонду до 2024 року. Земельна реформа передбачає скасування мораторію на продаж землі між фізичними особами-громадянами України з максимальним розміром ділянки в 200 га на одного покупця. Також уряд у 2017 році має намір почати масштабну приватизацію державних активів.