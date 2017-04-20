Українці заплатили єдиного соціального внеску на 22% більше за очікування

Надходження єдиного соціального внеску в першому кварталі поточного року перевищили запланований показник на 21,5%, або на 7 мільярдів гривень, і склали 38,8 мільярда гривень. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на директора департаменту податків та зборів з фізичних осіб ДФС Павла Дроняка.

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За його словами, сплата єдиного соцвнеску зросла також порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 8,8 мільярда гривень.

"Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування зросли завдяки збільшенню розміру мінімальної заробітної плати. Зокрема, в березні поточного року сплачено 14 мільярдів гривень ЄСВ, додатково надійшло майже 2 мільярди гривень", – сказав Дроняк.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла досягати 41%, що призвело до скорочення зборів ЄСВ у 2016 році. Але після підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тисячі гривень збори ЄСВ почали зростати.