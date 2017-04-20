У висновку Ernst&Young немає підтвердження збитків Приватбанку - журналіст

Український журналіст, експерт Олександр Дубинський опублікував звіт аудиторів компанії Ernst&Young, які не підтвердили звинувачень, які озвучувала глава Національного банку Валерія Гонтарєва на адресу Приват банку.

Про це Дубинський написав на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши документ.

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«Як відомо, Валерія Гонтарєва сьогодні у Вашингтоні збирається розповісти про свій успішний досвід з реформування української банківської системи і, зокрема, націоналізацію Приватбанку. Спеціально до цього заходу, "щоб дурість кожного видна була", публікую проект аудиторського висновку компанії Ernst&Young, яку "націонализатори" найняли для того, щоб отримати виправдання своєї схеми за крадіжку з бюджету 125 млрд гривень. Саме на цю суму банк капіталізували нібито через те, що 97% корпоративного кредитного портфеля - видані компаніям колишніх акціонерів», - написав Дубинський.

Так, він зазначає, що згідно з проектом звіту E&Y, збитки банку за підсумками 2016 року, які й стали підставою для такої божевільної докапіталізації - аудитором не підтверджені.

«Це означає, що сформовані банком резерви під "інсайдерську заборгованість" - взяті з повітря. Намальовані, для того, щоб Гонтарєва могла виправдати проект по віджиму банку у його власників і паралельно створити умови для викачування з бюджету колосальної суми коштів, яку "реформатори" мають намір розікрасти», - зазначає журналіст.

«Скільки особисто мала намір отримати Гонтарєва від цієї афери? - ось моє запитання для її сьогоднішньої прес-конференції. Звичайно, відповідь за допомогою цього поста я отримати не розраховую», - пише Дубинський і додає, що даний проект аудиторського висновку виставляє «Гонтареву і всю її зграю» не реформаторами, а «відвертими злодіями і рейдерами».