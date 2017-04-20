Гривня "відвоювала" у долара ще кілька копійок

У четвер, 20 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,74/26,76 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожУкраїнський бізнес очікує курс гривні на рівні 27-30 за долар – опитування НБУ

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,7882/28,8071 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4772/0,4785 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,7567 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 434 угоди на суму 218,38 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,75/26,78 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7509/28,7831 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 грн/рубль.