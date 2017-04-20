В Україні зростає роздрібна торгівля

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2017 року зріс на 3,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з повідомленням, найбільше зріс обіг роздрібної торгівлі в Кіровоградській, Київській, Вінницькій і Чернігівській областях – на 7,6%, 7%, 6,2% і 6,2% відповідно.

При цьому Держстат не оприлюднив абсолютних значень.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-лютому 2017 року зріс на 0,5% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 104,287 млрд грн.

У 2016 році обіг роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трлн грн.