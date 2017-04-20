У Росії обсяг "сірих" зарплат перевищує $17 мільярдів на рік

Обсяг "сірого" фонду зарплат в РФ перевищує 10 трлн рублів в рік (приблизно 17 млрд доларів), повідомив голова Мінфіну РФ Антон Силуанов, виступаючи на розширеному засіданні колегії міністерства, передає ТАСС.

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"Обсяг "сірого" фонду зарплат становить понад 10 трлн рублів в рік, що є наслідком глибоких структурних диспропорцій між "білою" та "сірою"економікою. Вихід треба шукати в поєднанні економічних стимулів", - сказав він.

Міністр фінансів зазначив, що такими стимулами є зміна структури податкового навантаження зі зниженням ставок прямих податків на працю та підвищенням ставок непрямих податків.

"Крім того, це інші механізми виведення економіки з тіні - розширення застосування безготівкових розрахунків, простежуваність операцій платників податків і т. д. Скорочення тіньового сектора - суттєвий резерв для підвищення збирання податків", - підкреслив Силуанов.