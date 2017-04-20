Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара, але опустив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2675.6734 (20 квітня – 2678.7082)

100 EUR – 2875.0111 (20 квітня – 2872.9145)

10 RUR – 4.7427 (20 квітня – 4.7685)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,74/26,76 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,7882/28,8071 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4772/0,4785 грн/рубль.