У США знову оштрафували Deutsche Bank

Федеральна резервна система США (ФРС) оштрафувала Deutsche Bank на 156,6 мільйона доларів, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на повідомлення ФРС.

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"Це далеко не перший штраф, який Deutsche Bank отримує в США. Наприкінці березня 2017 року суд штату Коннектикут постановив, що компанія Deutsche Bank Group Service, чия штаб-квартира знаходиться в Лондоні, зобов'язана виплатити 150 мільйонів доларів штрафу за маніпуляцій з процентними ставками. Раніше кредитна організація була оштрафована на 425 мільйона доларів за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями", - йдеться в повідомленні.

2016 рік Deutsche Bank завершив зі збитком у розмірі 1,4 мільярда євро. Причиною збитків, зокрема, стали звинувачення в незаконних махінаціях з іпотечними паперами в США, в результаті чого Deutsche Bank погодився на виплату 7,2 мільярда євро в якості штрафів і компенсацій.