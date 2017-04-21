Світовий банк підкреслив важливість реформ для України

Світовий банк наголошує на важливості проведення в Україні пенсійної та земельної реформ, успішна реалізація яких стане показником налаштованості надалі впроваджувати серйозні і складні зміни заради розвитку країни та її економіки.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України з посиланням на підсумки зустрічі міністра фінансів Олександра Данилюка з президентом Світового банку Джимом Кімом в рамках щорічних весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні (США).

Як зазначається у повідомленні, учасники зустрічі висловили впевненість у тому, що Світовий банк і надалі буде надійним партнером України на шляху реформування фінансової системи та економіки в цілому.

Мінфін нагадав, що Україна та Світовий банк спільно працюють над родину проектами, кожен з яких сприяє створенню нових робочих місць, зміцнення фінансової системи, передачі навичок і новітніх технологічних знань.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація відбула до Вашингтона для участі у щорічному весняному зборах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку 21-23 квітня.