Нацбанк видав черговий прогноз по інфляції: показники залишилися незмінними

Як наголошується в інфляційному звіті НБУ за квітень, опублікованому на сайті регулятора, прогнози по інфляції залишаються в межах оголошених цільових орієнтирів – 8% ± 2 п. п. в 2017-му, 6% ± 2 п. п. в 2018-му і 5% ± 1 п. п. в 2019 році.

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За оцінками НБУ, уповільнення споживчої інфляції в 2017 році буде зумовлено насамперед зниженням компонента адміністративно регульованих цін та стримування фундаментального інфляційного тиску монетарними інструментами.

Разом з тим, регулятор зазначив, що базова інфляція в 2017 році прискориться до 6,5% в результаті відновлення споживчого попиту і вторинних ефектів від прискорення продовольчої інфляції.

Також повідомляється, що в 2018 році інфляція продовжить сповільнюватися і повернеться до центрального значенню цільового діапазону.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд в оновленому Меморандумі за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України погіршив показник очікуваного зростання ВВП в 2017 році до 2%. При цьому МВФ очікує, що середньострокова перспектива залишиться без змін та зростання економіки в 2018 році складе 3,2%, в 2019 році – 3,5%, у 2020 2021 роках – по 4%. Показник інфляції, за прогнозами МВФ, знизиться до 10% у 2017 році, до 7% – в 2018-м, 6% – в 2019-му і до 5% – у 2020 2021 роках.

ВВП України загалом за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році та на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП було нульовим.