Нацбанк повідомив про уповільнення ВВП України після торгової блокади

Після зростання ВВП України на 4,8% в річному вираженні у четвертому кварталі 2016 року зростання ВВП у першому кварталі 2017 року сповільнилося до 3% після припинення транспортного сполучення на сході країни і захоплення українських підприємств на окупованій території Донецької і Луганської областей.

Читайте такожНацбанк видав черговий прогноз по інфляції: показники залишилися незмінними

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за квітень, опублікованому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, введення блокади ОРДЛО призвело до падіння випуску гірничо-металургійної продукції, а також погіршення динаміки суміжних видів діяльності, але поліпшення умов торгівлі, високий зовнішній попит і стійка інвестиційна активність частково нівелювали вплив подій на сході країни.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.

ВВП України в цілому за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП було нульовим.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.