Нацбанк розповів, що буде цього року з депозитами та готівкою поза банками

Національний банк прогнозує зростання грошової бази в Україні у 2017 році на 6,3% завдяки збільшенню обсягів готівки в обігу та кореспондентських рахунків банків.

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Про це йдеться в оприлюдненому на сайті НБУ інфляційному звіті за квітень, згідно з яким зростання монетарної маси поточного року очікується на рівні 10,7%.

Нацбанк прогнозує, що зростання обсягу депозитів у банках становитиме 12,9% і перевищить зростання готівки поза банками, очікуваний на рівні 5,2%.

В 2018-2019 роках НБУ прогнозує зростання монетарної маси на 13% і 12% відповідно. Зростання грошової бази протягом цього періоду становитиме 8% і 7% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в першому кварталі 2017 року скоротився на 6,5% - до 356,914 мільярда гривень, обсяг монетарної маси - на 2,6%, до 1,074 трильйона гривень.