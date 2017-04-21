НБУ вважає ризиковим продаж "Приватбанку" в одні руки: просить підключитися міжнародних інвесторів

Національний банк України вважає ризикової продаж націоналізованого в грудні 2016 року найбільшого банку країни "Приватбанку" одному стратегічному інвестору і називає доцільним входження в його капітал міжнародних фінансових інститутів.

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Про це заявила глава НБУ Валерія Гонтарева, виступаючи в ході круглого столу Atlantic Council у Вашингтоні, США.

"Небезпечно, якщо, наприклад, через 5 років цей банк купить один стратегічний інвестор, оскільки це знову буде монополія", - сказала Гонтарева, зазначивши, що нашій країні не потрібна нова монополія з 33% депозитів і 50% транзакцій в одному банку.

"Зараз ми пропонуємо ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку – УНІАН), IFC (Міжнародна фінансова корпорація – УНІАН) та іншим міжнародним фінансовим інститутам увійти в капітал "Приватбанку" – придбати, приміром, близько 20-25% акцій", – додала голова НБУ.

За її словами, на даний час "ПриваБанк" докапіталізований, і цей крок потрібно для поліпшення корпоративного управління та стратегії фінустанови, а також публічного розміщення його акцій у перспективі 3-4 років.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України - ПриватБанк (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року.