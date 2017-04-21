Гривня трохи укріпилася на міжбанку

У п'ятницю, 21 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,71/26,74 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 28,6438/28,6733 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4740/0,4749 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,7312 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 106 угод на суму 43,14 мільйона доларів.