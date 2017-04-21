Тігіпко більше не очолює власний банк

Наглядова рада "Таскомбанку" 21 квітня призначив тимчасово виконуючим головою правління банку головного акціонера Катерину Мелеш замість головного акціонера Сергія Тігіпка, який обіймав посаду голови правління фінансової установи з січня 2016 року, повідомляється на сайті банку.

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Згідно з повідомленням, на зборах акціонерів 20 квітня було ухвалено рішення про призначення власника банку Сергія Тігіпка на посаду голови наглядової ради.

Довідка УНІАН. "ТАСкомбанк" (раніше - банк "Бізнес Стандарт", м. Київ) працює на ринку України з 1989 року, і з початку 2015 року входить у групу середніх фінансових установ.

Банк входить до складу фінансово-промислової групи "ТАС". Основним власником банку є Сергій Тігіпко - український політик, екс-віце-прем'єр-міністр України та міністр соціальної політики України (2010-2012 роки), екс-голова НБУ (2002-2004 роки).