Фонд гарантування оскаржить рішення суду про реінкарнацію банку "Хрещатик"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оскаржить в касаційній інстанції рішення Київського апеляційного адміністративного суду про визнання незаконним постанови Національного банку України про віднесення банку "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних.

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Як повідомила прес-служба фонду, набуття чинності даного рішення суду перш за все обернеться негативними наслідками для вкладників і кредиторів банку, оскільки фактично виправдовує схеми колишніх акціонерів з виведення активів на 3 мільярди гривень та ставить під загрозу збереження ліквідаційної маси банку, кошти від реалізації якої мають бути спрямовані кредиторам.

Фонд вважає, що спроби колишніх акціонерів і менеджменту банку через суд скасувати рішення НБУ продиктовані бажанням зняти з себе відповідальність та уникнути покарання, а не наміром відновити роботу фінустанови і повернути кошти вкладникам і кредиторам.

Також повідомляється, що станом на початок квітня Фонд гарантування виплатив вкладникам банку 2,7 мільярда гривень гарантованого відшкодування.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня 2016 року почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня 2016 року.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови були громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.