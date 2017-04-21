Гонтареву може замінити Тігіпко - ЗМІ

Сергій Тігіпко є однією з основних фігур, що розглядаються на посаду голови Національного банку України.

Про це повідомляє DT.UA з посиланням на власне джерело.

За словами джерела, останнім часом Тігіпко досить близький до президента Петра Порошенка і глибоко посвячений в комерційну діяльність останнього.

Відомо, що Тігіпко залишив посаду голови АТ "Таскомбанк" і призначений на посаду голови наглядової ради.

"Рішенням загальних річних зборів акціонерів від 20.04.2017 року обрано новий склад наглядової ради АТ "ТАСкомбанк": голова наглядової ради — Тігіпко Сергій Леонідович...", - йдеться в повідомленні прес-служби банку.

Нагадаємо, що Тігіпко вже був головою Нацбанку в 2002 – 2004 роках. Потім у 2004 році він очолював передвиборний штаб Віктора Януковича на виборах президента.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня голова Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила про відхід зі своєї посади з 10 травня. За її словами, якщо Верховна Рада проголосує за її відставку раніше цього терміну, то вона готова залишити посаду раніше.