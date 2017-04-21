Топ-100 багатіїв України знову очолив Ахметов, Порошенко втратив позиції
Порошенко втратив аж дві позиції, опустившись на 10 місце.
Очільником рейтингу 100 найбагатших українців за підсумками 2016 року за версією журналу "Фокус" став власник групи СКМ Рінат Ахметов. Його статки оцінюються у $2,2 млрд.
На другому місці опинився Ігор Коломойський з $1,2 млрд, за ним йде Геннадій Боголюбов, статки якого теж оцінили в $1,2 млрд. Четверте місце посів Віктор Пінчук з $1,1 млрд.
На п'яте місце піднявся власник "Кернел Груп" Андрій Веревський з $871 млн, зайнявши місце власника "Миронівського хлібопродукту" Юрія Косюка, який таким чином, опустився на шосте місце. Статки Косюка оцінили в $738 млн.
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Опустився із шостого місця на сьоме власник DCH Group Олександр Ярославський з $734 млн. Восьме місце посів власник Ferrexpo Костянтин Жеваго, статки якого оцінюються в $635 млн. Зберіг за собою дев'яте місце Дмитро Фірташ, власник Group DF, з $623 млн.
А от президент України, власник Roshen Петро Порошенко втратив дві позиції у порівнянні з минулорічним рейтингом. Глава держави посів 10 місце з $589 млн.
Як повідомляв УНІАН, до рейтингу найбагатших доларових мільярдерів світу за версією впливового американського журналу Forbes потрапили шестеро українців.