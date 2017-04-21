Український експорт товарів цього року може зрости вперше з 2012 року

Національний банк прогнозує у 2017 році зростання експорту товарів з України - на 11,2% - вперше з 2012 року завдяки подальшому підвищенню цін на товарних ринках.

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Як наголошується в інфляційному звіті НБУ за квітень, оприлюдненому на сайті регулятора, найбільше в структурі експорту будуть зростати поставки руди (на 41%) через вивільнення додаткових обсягів внаслідок припинення відвантажень на металургійні підприємства, розташовані на окупованій території Донецької та Луганської областей. Також зросте експорт продовольчих товарів на 8,6% за рахунок поставок цукру та інших харчових продуктів завдяки новим ринкам збуту серед країн Азії, освоєним у 2016 році, а також збільшення експорту зернових. Крім того, очікується зростання експорту машинобудування в результаті поступової переорієнтації продукції, яка раніше експортувалося до Росії.

За оцінками НБУ, у 2017 році очікується зростання й імпорту товарів - на 11%. У тому числі зростання енергетичного імпорту товарів на 33,5% буде зумовлене нарощуванням імпорту вугілля і коксу через припинення його поставок з ОРДЛО, а також зростанням цін на нафтопродукти і газ. Основним драйвером неенергетичного імпорту залишиться продукція машинобудування, перш за все через зростання попиту з боку аграріїв. Крім того, очікується зростання імпорту продовольчих товарів в результаті поступового відновлення споживчого попиту.

Також Нацбанк прогнозує зростання профіциту торгівлі послугами за рахунок зростання експорту послуг на 5,7% завдяки IT і транспортним послугам, при цьому імпорт послуг зросте на 4,7%.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведено з профіцитом на рівні 337,3 млн дол., що в 11 разів нижче профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 млрд дол.

Водночас, за оприлюдненими даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведено з дефіцитом на рівні 5,581 млрд дол.