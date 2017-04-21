НБУ про відмову деяких банків обслуговувати клієнтів за ID-паспортами: "Незручності мають тимчасовий характер"

Банки України повинні здійснювати обслуговування громадян за паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, включаючи новий зразок паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (ID-карта), який використовується в Україні поряд з «класичним» паспортом громадянина України.

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Про це йдеться у роз'ясненні Національного банку України, переданому УНІАН, щодо публікацій у низці ЗМІ про те, що деякі українські банки відмовляються обслуговувати клієнтів на підставі ID-картки з посиланням на лист Державної міграційної служби у відповідь на скарги клієнтів.

«ID-карта жодним чином не обмежує можливості українців користуватися банківськими послугами», - наголошує НБУ.

За інформацією регулятора, зараз банки повинні доопрацювати свої програмно-технічні комплекси та ознайомити персонал з інноваціями щодо використання клієнтами ID-карти, яка є паспортом громадянина України.

«Національний банк упевнений, що всі незручності, які могли виникнути у початковий період використання ID-карток під час банківського обслуговування, мають тимчасовий характер», - зазначив регулятор, обіцяючи за необхідності надати банкам додаткові роз'яснення про порядок роботи з цим документом.

Довідка УНІАН. Громадянам України, які досягли 14-річного віку, відтепер видається паспорт у формі ID-карти, яка є документом, що посвідчує особу громадянина України.

За інформацією Державної міграційної служби України, на початок 2017 було оформлено майже 50 тисяч ID-карток.