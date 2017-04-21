МВФ: підвищення пенсійного віку є критично важливим для продовження співпраці з Україною

Підвищення ефективного пенсійного віку є критично важливим для продовження співпраці України і Міжнародного валютного фонду, оскільки цей інструмент є важливим елементом скорочення дефіциту Пенсійного фонду України, який є другим за розміром (йдеться про дефіцит - УНІАН) у світі по відношенню до ВВП країни.

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Про це заявив директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен на онлайн прес-конференції.

«Пенсії дуже-дуже низькі, їх реальний розмір був зменшений інфляцією. Є необхідність їх збільшення, але це повинно відбуватися паралельно з параметричними змінами у пенсійній системі, які дозволять відновити фінансову життєздатність. Таким чином, так, підвищення низького віку виходу на пенсію, підвищення ефективного пенсійного віку - критично важливо. Це дійсно питання, щодо якого відбуваються дискусії в контексті наступного перегляду (програми співпраці МВФ і України - УНІАН), щоб вийти на надійний план, як упоратися з цим у майбутньому. Таким чином, відповідь - так, пенсійна реформа - важлива частина наступного перегляду програми, і підвищення ефективного пенсійного віку є її (пенсійної реформи - УНІАН) частиною», - сказав Томсен.

За словами представника МВФ, пенсійна реформа була частиною програми співпраці України і Фонду від самого її початку, і кілька разів відкладалася.

«Пенсійна реформа була частиною програми від самого початку, і відкладалася кілька разів. Україна має серйозні проблеми з пенсійною системою. Я думаю, що це другий за розміром дефіцит пенсійного фонду в світі. Це комплексна проблема. В Україні дуже велика кількість пенсіонерів по відношенню до кількості людей, які сплачують внески у пенсійний фонд, це співвідношення 1 до 1», - наголосив Томсен.

Як повідомляв УНІАН, уряд України у рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитної пенсійної системи.

Водночас, згідно із заявою Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Довідка УНІАН. В Україні для різних груп населення залежно від видів зайнятості встановлено різний пенсійний вік. Підвищення ефективного пенсійного віку означає збільшення усередненого показника пенсійного віку. При цьому збільшення ефективного пенсійного віку може бути досягнуто як за рахунок рівномірного підвищення для всіх груп населення, так і за рахунок підвищення для окремих груп.