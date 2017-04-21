Гривня завершила тиждень зміцненням до 26,73 за долар

У п'ятницю, 21 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,73 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,6546/28,6813 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4772/0,4785 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 26,7328 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 444 угоди на суму 251,12 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,71/26,74 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,6438/28,6733 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4740/0,4749 грн/рубль.