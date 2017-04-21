Активи Нацбанку за рік зросли більш ніж на 91 мільярд гривень

Активи Національного банку України на 1 січня 2017 року становили 940,548 млрд грн, що на 10,8% більше показника роком раніше на рівні 849,199 млрд грн.

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Про це йдеться в консолідованій фінансовій звітності регулятора за 2016 рік.

Згідно зі звітом, кошти й депозити в іноземній валюті та банківських металах у 2016 році порівняно з 2015 роком скоротилися в 2,5 раза - до 50,958 млрд грн, цінні папери нерезидентів зросли на 60% - до 275,329 млрд грн, авуари в СПЗ у 346 разів – до 73,546 млрд грн, монетарне золото – на 24,4%, до 24,353 млрд грн, цінні папери України скоротилися на 2,5%, до 394,454 млрд грн, кредити банкам та іншим позичальникам скоротилися в 1,8 раза – до 35,456 млрд грн, внески в рахунок квоти МВФ зросли в 1,6 раза – до 73,538 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, активи НБУ в 2015 році зросли на 272 млрд грн, або на 47%, - до 849,2 млрд грн, у тому числі міжнародні резерви зросли на 5,8 млрд дол. США, або на 77% - до 13,3 млрд дол. США на кінець року.