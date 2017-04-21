НБУ очікує зростання переказів від українців, які працюють у Євросоюзі та США

Національний банк у 2017 році очікує на зростання грошових переказів на 2,8% через збільшення кількості трудових мігрантів з України, які працюють у країнах Європейського Союзу і США.

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Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за квітень, оприлюдненому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, заборона Росією на здійснення грошових переказів до України через міжнародні платіжні системи не матиме значного впливу на їх надходження, оскільки велика частина таких переказів буде переорієнтована через банківську систему, платіжні системи третіх країн, а також неформальні канали передачі готівки.

Нацбанк також заклав у свій прогноз репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2016 роки, яка буде рівномірно розподілена в часі.

Водночас регулятор очікує на певне зниження виплат за відсотковими платежами через скорочення частки приватного сектора у зовнішньому боргу, відсоткові ставки якого вище, ніж за зобов'язаннями державного сектора.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошових переказів в Україну з використанням міжнародних систем переказу у 2016 році в 7 разів перевищив обсяг переказів за межі країни.

За інформацією НБУ, за рік в Україну надійшли кошти в еквіваленті 2,488 млрд дол. США, за межі України - еквівалент 352 млн дол. США, в межах України - 3,671 млрд дол.

Протягом минулого року на території України надавали послуги 39 систем переказу коштів, з яких 25 систем створені резидентами, 14 - нерезидентами.